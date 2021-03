Concerto on line al Count Basie per ricordare il grande Charlie Parker

Genova. Venerdì 19 febbraio 2021, ore 22.00 – 100 BIRDS – Emanuele Cisi ed Eleonora Strino. Tutte le informazioni sui canali del Count Basie Jazz Club.

“100 anni fa nasceva l’uccello che avrebbe insegnato a tutti gli altri a cantare in modo diverso, per sempre. Gli uccelli che si posavano sul suo albero non potevano far altro che cercare di imitare la bellezza e la singolarità del suo canto. E di insegnarlo a quelli nei rami più bassi e cosi via. Quando lui, Biro, volo’ via, l’albero era già pieno di allievi e da allora continua ad affollarsi di centinaia di giovani uccelli che vi si posano senza sosta per ispirarsi e migliorare il proprio canto. Due di loro omaggiano il Maestro che ha insegnato a tutti a cinguettare come mai si era sentito prima. Lo fanno cantando a modo loro, ma sapendo che non potrebbero farlo se il Maestro non lo avesse insegnato a suo tempo, e non fosse stato tramandato, ramo dopo ramo, da un uccello a un altro. Fino a loro.”

Il canto di Charlie Parker rivisitato e omaggiato attraverso gli occhi di Emanuele Cisi, uno dei più importanti sassofonisti italiani e da Eleonora Strino, fresca e sensazionale chitarrista napoletana