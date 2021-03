Colombo Volley vittoriosa sulla capolista: i commenti di Mattia Lilli e Daniele Scurzoni

Genova. Con un bilancio di cinque vittorie e tre sconfitte la Consorzio Global Colombo Genova occupa la seconda posizione nel girone A2 della Serie B. I bianconeri hanno avuto la meglio sulla capolista Npsg Spezia, imbattuta prima di questo incontro.

Il libero classe 2002 Mattia Lilli dichiara: “La sconfitta nella trasferta con lo Zephyr ci ha fatto ‘svegliare’, perché non siamo stati noi, non abbiamo interpretato al meglio la gara e tecnicamente non siamo stati perfetti, infatti non abbiamo fatto bella figura. Però, fortunatamente, con l’impegno in settimana, la tecnica che ci insegna il coach e le direttive che ci dà per le partite, siamo riusciti ad interpretare questa partita nel migliore dei modi e portare a casa un ottimo risultato contro una squadra che non aveva ancora perso”.

Durante la partita, Mattia ha accusato un lieve infortunio alla schiena ma è riuscito a proseguire. “Sfortunatamente – spiega – ho avuto un lieve infortunio alla schiena, però grazie al fisioterapista sono riuscito a recuperare subito, ho perso metà set. Quando sono rientrato in campo ci ho messo la grinta che la mia squadra ha sempre avuto e soprattutto il coach vuole, per portare a casa questa vittoria che era importantissima per il morale e per la classifica”.

Lo schiacciatore Daniele Scurzoni, leva 2003, afferma: “È stata una grande gioia di squadra, tre punti importantissimi per raggiungere l’Admo, quindi ottima vittoria. Ci sono stati degli alti e dei bassi, ma tutta la squadra è riuscita a recuperare nei momenti in cui eravamo in difficoltà. Io potevo far di meglio, ma ho fatto quello che potevo. Sono contento di averla chiusa col mio punto”.