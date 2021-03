Cogorno, conclusi i lavori al campo sportivo San Martino: omologato per il campionato di Eccellenza

Cogorno. Sono terminati gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento del campo sportivo San Martino di Cogorno. I lavori hanno previsto la realizzazione di un nuovo spazio per le attrezzature, ricavando una nuova area di 500 metri quadrati, l’imbiancatura degli spogliatoi, la messa in sicurezza di tutto il campo con l’installazione di barre antiurto.

L’intervento è stato realizzato grazie al bando del Coni e del Governo “Sport e periferie”. Grazie ai lavori, l’impianto è stato omologato dalla F.I.G.C. per disputare fino ai campionati e tornei di Eccellenza.

“Si conclude un percorso che ha visto dall’inizio del mandato tantissimi lavori, segno di quanto questa amministrazione tenga allo sport – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport, Luca Torrente -. Ci stiamo preparando per la prossima stagione sportiva nella speranza che possa essere un rientro a pieno regime di tutte le attività sportive. Inoltre, grazie all’ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali, coordinati dal Geometra Davide Ratto, per l’impianto è entrato un nuovo finanziamento del Mit, Ministero Infrastrutture e Trasporti, che consentirà una valutazione e progettazione per l’adeguamento antisismico, per un totale di circa 50 mila euro”.