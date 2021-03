Cittadini segnalano assembramento con la app della polizia, cinque sanzionati

Genova. Ieri sera, ai giardini Balduzzi in corso Gastaldi, un gruppo di persone stava bevendo alcolici e facendo festa senza rispettare le normative anti contagio.

Alcuni cittadini residenti nella zona si sono accorti dell’assembramento e hanno deciso di segnalarlo alla polizia utilizzando la app “youpol”.

Le volanti di San Fruttuoso e della Questura sono arrivate in zona e hanno trovato, in effetti, cinque uomini, sudamericani, che stavano bevendo e senza mascherina.

Sono stati tutti sanzionati per mancato rispetto del dpcm. Uno di loro è stato inoltre segnalato amministrativamente per ubriachezza molesta e un altro per atti contrari alla pubblica decenza per aver orinato in strada.