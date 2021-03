Circoli parificati a bar e ristoranti, arriva il via libera della Camera. L’Arci: “Cancellata una discriminazione”

Genova. “Ci sono voluti mesi. Ci sono stati silenzi lunghissimi ed “errori” macroscopici, ma ggi è stata finalmente cancellata una palese discriminazione, incomprensibile e ingiusta, che ci ha fortemente penalizzato insieme a tutto il mondo dell’associazionismo di promozione culturale e sociale”. Così l’Arci Liguria commenta il via libera definitivo votato oggi dalla Camera all’emendamento che parifica i circoli a bar e ai ristorati per quanto riguarda la somministrazione.

“Con la votazione di oggi alla Camera ai circoli, in zona bianca e gialla, sarà consentito di riprendere alcune attività al pari dei bar – dice il presidente di Arci Liguria Walter Massa – non abbiamo mai preteso di essere più importanti di altri, non possiamo più tollerare di essere meno importanti di altri”.

Per poter riaprire i circoli dovranno attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta. E nel frattempo il colore della Regione Liguria sembra destinato a mutare, da lunedì, in arancione.