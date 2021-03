Ronco Scrivia. Sulla strada del Turchino, all’altezza di Gnocchetto, questa cosa è già capitata molte volte, e qualcuno è anche stato denunciato, ma a Ronco Scrivia ancora non era successo che ignoti decidessero di rimuovere le transenne posizionate da Anas sulla SS35 – la strada dei Giovi – per chiudere la strada. La chiusura è legata ai lavori di messa in sicurezza di un versante franoso.

Bene, è capitato questa notte. A darne notizie il Comune di Ronco Scrivia che definisce l’episodio un “atto non giustificabile”. Il transito è completamente interdetto fino al 28 marzo per pericolo caduta massi tuttora in atto. “Il fatto è stato segnalato alla Prefettura, Polizia Locale e Carabinieri”, dicono dal Comune.

Il sindaco aggiunge: “Da parte nostra continueremo a sollecitare, con tutti i mezzi a nostra disposizione, Anas e gli organi competenti perché effettuino nel più breve possibile la messa in sicurezza della frana e la riapertura della strada, nel contempo per motivi di sicurezza rimane perentorio rispettare le indicazioni fornite in merito al transito veicolare”.

Intanto Amt/Atp sta proprio in questi giorni riorganizzando il servizio di trasporto pubblico tra Pontedecimo e Ronco Scrivia. Il nuovo collegamento provvisorio, perfezionato grazie al nulla osta al transito via autostrada, partirà lunedì prossimo, 15 marzo.

Il servizio era stato interrotto a causa della frana. Quindi Amt in collaborazione con il Comune di Ronco Scrivia e Città Metropolitana, ha progettato un servizio di collegamento alternativo, che prevede il transito via autostrada.

Le corse partiranno da Borgo Fornari e raggiungeranno la stazione ferroviaria di Busalla (dove ci saranno le coincidenze da e per Pontedecimo), poi proseguiranno verso l’autostrada in direzione Milano per uscire a Ronco Scrivia e terminare la corsa al capolinea abituale.

Stesso percorso in senso inverso: capolinea di Ronco Scrivia, ingresso in autostrada A7 a Ronco con uscita a Busalla, transito alla stazione Fs di Busalla (dove ci saranno le coincidenze da e per Pontedecimo) e termine della corsa al capolinea di Borgo Fornari.

Gli orari di partenza dal capolinea di Ronco Scrivia restano invariati ad esclusione della corsa che partiva alle ore 12:00, che è stata anticipata alle ore 11:50.

Per esigenze dovute alla nuova modalità operativa del collegamento, è stato necessario eliminare la prima e l’ultima coppia di corse del servizio Borgo Fornari / Busalla / Ronco Scrivia. Le stesse verranno ripristinate non appena si potrà tornare al consueto percorso della linea, con transito sulla statale dei Giovi.