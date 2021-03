Chiavari, restyling al via per il quartiere Caperana: ci sarà un nuovo campo sportivo

Chiavari. Il quartiere di Caperana avrà una nuova area verde riqualificata al cui interno verrà realizzato un campo sportivo polivalente per consentire ai ragazzi di giocare a calcio e a basket, valorizzando così un luogo d’incontro molto frequentato dalle famiglie residenti.

L’area oggetto di lavori si trova in via Parma, poco dopo il campo sportivo Daneri, lato monte, e il progetto prevedere opere di restyling per circa 41 mila euro da parte della Cooperativa Alta Valle Sturla.

“Sono iniziati i lavori di sistemazione che comprendono la demolizione dell’aiuola e del relativo muretto presente sul lato nord ovest della piazzetta, lo scavo per la creazione del nuovo campo ludico sportivo, una nuova pavimentazione e recinzione a perimetro dell’area, il riassetto generale del verde con il riposizionamento delle panchine e la manutenzione dei marciapiedi attigui – spiega il sindaco Marco Di Capua durante il sopralluogo effettuato questa mattina con il progettista l’Arch. Roberto Spinetto – Un intervento in un quartiere densamente popolato che va a sommarsi alle operazioni in corso lungo il fiume Entella per la realizzazione del percorso naturalistico, che permetterà di godere delle bellezze dell’oasi faunistica, sito d’interesse comunitario”.

“Una ristrutturazione necessaria, per restituire alla cittadinanza un’area attrezzata all’aperto e destinarla ad un uso sociale, sportivo e di aggregazione – aggiunge David Cesaretti, consigliere con delega allo sport – Il campetto, di dimensioni 22 x 13m ospiterà attrezzature fisse, come porte per il gioco del calcio e canestri per il basket, per soddisfare le esigenze dei più giovani, cercando di ricreare più occasioni possibili per praticare sport all’aperto e divertirsi in sicurezza”.