Chiavari, operaio cade dal ponteggio di un cantiere: trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Chiavari, presso il cantiere allestito nello stadio comunale.

Secondo le prime ricostruzioni un operaio, circa sulla sessantina, sarebbe caduto dai ponteggi, volando per diversi metri. Immediato l’intervento dei medici del 118, che da subito hanno valutato come grave la situazione.

Per questo motivo è stato disposto l’intervento dell’elicottero per trasportare in codice rosso l’uomo al pronto soccorso del San Martino, dove la prognosi sarebbe al momento riservata.