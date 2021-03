Chiavari. È partito questa mattina il servizio di BiciBus organizzato dal Comune di Chiavari insieme ai volontari di Fiab Tigullio Vivinbici e all’istituto scolastico Ilaria Alpi.

“Il servizio per il momento si svolgerà tutti i giovedì con partenza da corso Buenos Aires, incrocio con via Argiroffo, per fare poi tappa in piazza Torriglia e in viale Tappani, giungere in corso Millo immettendosi nella pista ciclabile cittadina del centro storico fino ad arrivare in piazza Matteotti, dove gli studenti si dirigeranno verso la propria scuola di appartenenza – spiega il consigliere con incarico relativo alle piste ciclabili, Giorgio Canepa– L’obiettivo è duplice, educare i giovani all’utilizzo della biciletta quale mezzo di trasporto ecologico e sensibilizzarli sempre più sul tema della mobilità sostenibile”.

Foto 2 di 2



Per partecipare è necessario contattare Fiab Tigullio Vivinbici, Rosario Macchia al numero 330790007.