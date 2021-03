Chiavari, al via in primavera i lavori per riasfaltare la strada di Ri Alto

Chiavari. Sono stati assegnati gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale nel quartiere di Ri Alto a Chiavari.

“Buche e cedimenti hanno reso negli anni pericoloso il transito sulla strada che collega Chiavari con Leivi, soprattutto per chi viaggia su due ruote. Le operazioni di manutenzione, necessarie a migliorare e rendere più sicure le vie chiavaresi, prevedono il rifacimento del manto stradale in profondità, parzialmente o totalmente, in modo tale da garantirne una maggiore durata nel tempo”, afferma il sindaco Di Capua.

“Gli uffici hanno appena aggiudicato i lavori alla ditta Vassallo Calogero per circa 242 mila euro, mentre la partenza del cantiere è stimata per la fine della primavera. Si conferma, così, l’attenzione della mia amministrazione per tutte le zone della città e la volontà di intervenire fattivamente per risolvere le principali problematiche evidenziate anche dai cittadini”, conclude Di Capua.