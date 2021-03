Carige, il Fitd garantisce il supporto: ora si cerca una strada alternativa ai trentini

Genova. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) resterà nel capitale di Carige garantendo un pieno impegno al sostegno della banca. Fitd detiene oggi l’80% delle quote dell’istituto di credito e così sarà finché non ci sarà un acquirente.

Questa la situazione, comunque non la peggiore possibile, dopo che Cassa Centrale Banca, la rete delle banche trentine, ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto versando 300 milioni di euro.

Banca Carige in una nota sottolinea che “prosegue regolarmente la propria azione di riassetto e di rilancio, potendo contare pienamente sull’impegno di sostegno espresso dal Fitd e dallo Schema Volontario nell’azione gestionale in atto di ricerca di una business combination con altri potenziali partner”.

Insomma si cerca un altro altro soggetto, magari in ambito internazionale, che possa entrare in gioco per rafforzare la banca. La Bce ha ribadito come sia necessario procedere con aggregazioni in tal senso.

L’amministratore delegato Francesco Guido, nell’apprendere l’esito delle trattative per parte sua conferma di andare avanti con determinazione sulla strada intrapresa, sottolineando che “l’elevata qualità dell’attivo di bilancio e l’adeguatezza dei mezzi patrimoniali rispetto alle attuali previsioni regolamentari continueranno ad essere il fulcro della prosecuzione del piano di rilancio che ha già fornito forti riscontri nel 2020 e ha consentito a Carige di essere primo protagonista in piena pandemia nel sostegno alle imprese e alle famiglie, in particolare in Liguria che è il suo territorio di elezione”.

In funzione di quanto definito da Fitd, la Banca chiuderà a CCB e ai suoi advisor l’accesso alla data room, aperta – così come comunicato al mercato – in data 6 agosto 2020.