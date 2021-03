Capanno in fiamme sulle alture di Molassana, anche la scientifica sul posto

Genova. Un incendio scaturito per motivi ancora da chiarire è divampato nel pomeriggio, intorno ale 15, in via Dei Carpi, una frazione di campagna sulle alture di Molassana. Il rogo ha interessato una grossa baracca che è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche se con qualche difficoltà: la strada di accesso alla zona era molto stretta e l’incendio era raggiungibile sono con i mezzi più piccoli, non con le grandi autobotti.

Nell’incendio non ci sono state feriti o intossicati. Secondo i primi rilievi la baracca era vuota. Sul posto però oltre ai pompieri sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica per effettuare alcuni rilievi e appurare le cause. Non si esclude il dolo.