Cantieri sull’Aurelia a Vesima, conclusione entro giugno. M5s: “Ma il marciapiede sia messo in sicurezza”

Genova. “I cittadini che, in quanto residenti o per altre ragioni, si trovano a dover percorrere il tratto di Aurelia in prossimità di Vesima, nel ponente cittadino, denunciano non solo una serie di criticità per la viabilità ma anche evidenti pericoli per i pedoni che usufruiscono del tratto stradale”. Lo ha sottolineato durante la seduta odierna del consiglio comunale il consigliere Fabio Ceraudio, M5s.

“Abbiamo interrogato la giunta per sapere se è a conoscenza delle problematiche, se intende muoversi per la messa in sicurezza del tratto e soprattutto se ha contezza dei tempi entro i quali il cantiere sarà ultimato”, fa sapere il consigliere pentastellato.

“Il vicesindaco Piciocchi, sentita Anas, ha assicurato che il ripristino del tratto avverrà entro giugno. Bene, ma al tempo stesso, benché i lavori siano ancora in corso, sollecitiamo che si provveda celermente alla messa in sicurezza del passaggio pedonale: il restringimento, oltre a essere un pericolo a livello veicolare e pedonale, pone un serio problema per chi deve transitare con una carrozzina”, continua Ceraudo.

“Abbiamo invitato l’assessorato competente a sensibilizzare Anas affinché si superi la criticità dell’attuale barriera architettonica. Va trovata una soluzione che garantisca l’incolumità dei cittadini e contestualmente non ostacoli il cantiere”, conclude.