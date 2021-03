Cantieri autostradali, fino a 8 chilometri di coda tra Busalla e Genova Ovest

Genova. Come da previsione la settimana si è aperta in modo complicato per chi si sposta in autostrada da e per Genova.

Dalle prime ore di questa mattina, a causa del traffico intenso e dei cantieri sul nodo del capoluogo ligure, si sono formate lunghe code lunghissime – fino a 8 km nel momento di maggiore disagio – tra Busalla e Genova Ovest, sulla A7 in direzione sud, con tempi di percorrenza più che triplicati rispetto alla norma.

Le code sono segnalate anche sulla A10 Genova Ventimiglia, in direzione Genova, tra Pra’ e il bivio con la A10. Sulla A26 Gravellona Pra’, in direzione del capoluogo ligure tra Ovada e Masone. E sono tre, infine, i chilometri di coda sulla autostrada A12 tra Genova Est e il bivio con la autostrada A7.

I cantieri nella galleria Monte Galletto i principali “colpevoli” del traffico, non solo in autostrada ma anche sulla viabilità ordinaria.

Da Genova Ovest non si può raggiungere direttamente Bolzaneto e proseguire sulla A7 verso Milano, quindi i mezzi – anche quelli pesanti in uscita dal porto – devono spostarsi tutti sulla A26. Il traffico cittadino va a intasare, invece, la viabilità ordinaria della Valpolcevera (dove peraltrola direttrice di corso Perrone continua a essere interrotta all’altezza di via Ferri).