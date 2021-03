Cantiere sul viadotto Bisagno: assi di metallo precipitano su strada e giardini

Genova. Diverse assi di metallo del cantiere in opera sul viadotto Bisagno sono state sollevate e trasportate dal vento, per poi precipitare sulle strade e nei giardini sottostanti.

Immediato l’allarme tra i residenti, che hanno allertato i soccorsi: sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando di mettere in sicurezza le impalcature, e della polizia locale, che sta verificando la situazione e gestendo la viabilità. Via delle Gavette è stata chiusa al traffico.

Tantissime le segnalazioni giunte anche in redazione a Genova24, che da sempre segue le vicende legate al grande viadotto, al centro di una manutenzione straordinaria che ha portato non poche criticità per i residenti della zona: secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, ci sarebbero diverse altre assi in bilico sulle impalcature.