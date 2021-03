Genova. Servirà ancora un mese per completare i lavori di ampliamento della copertura del torrente Bisagno che da lunghi anni interessano la viabilità di Brignole e della Foce. Il consorzio Itinera, aggiudicatario del terzo stralcio del secondo lotto per 37 milioni di euro, aveva già chiesto una proroga a fine 2020 dopo una serie di rallentamenti dovuti anche a un’esplosione di contagi da coronavirus in cantiere durante la seconda ondata in autunno. Ora, mentre si avvicina la nuova scadenza, rimangono ancora alcune opere da completare.

“L’attuale proroga scade a marzo, ne verrà chiesta un’altra a breve ma comunque entro aprile prevediamo che gli interventi strutturali siano terminati – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Stiamo valutando le motivazioni tecniche. Alcune sono condivisibili, altre no, ma il clima è assolutamente sereno. Di sicuro i lavori non saranno completati a marzo, ma nemmeno a maggio. Siamo davvero a un passo dalla fine”.

Attualmente il cantiere interessa soprattutto l’area di fronte al complesso di Corte Lambruschini. L’ultimo tassello sarà la realizzazione del nuovo impalcato stradale tra viale Duca d’Aosta e piazza delle Americhe. Dal punto di vista della viabilità non dovrebbero esserci ulteriori stravolgimenti nelle prossime settimane.

Nel frattempo, probabilmente nel mese di aprile, dovrebbe avvenire il collaudo idraulico: la nuova copertura sarà in grado di reggere una piena di 850 metri cubi d’acqua al secondo (prima erano solo 500) con un franco idraulico di un metro dalla soletta. L’effetto combinato tra quest’opera, lo scolmatore del Fereggiano (terminato) e quello del Bisagno (iniziati i lavori, finiranno nel 2024) consentirà di assorbire un flusso di 1.300 metri cubi al secondo, cioè la portata media del torrente che si verifica ogni 200 anni. In pratica il rischio di alluvioni nel centro di Genova sarà quasi azzerato.

La Regione e la struttura commissariale stanno già studiando una sorta di cerimonia di inaugurazione. “È un cantiere annunciato all’inizio degli anni Duemila, valuteremo di annunciarne in qualche modo la fine”, conferma Giampedrone.

Una volta ultimata la parte strutturale, però, verrà il turno delle opere accessorie: risistemazione del verde e dei marciapiedi, arredi stradali e soprattutto la nuova fontana progettata nel tratto terminale di via Tolemaide, un modo per rendere più accettabile dal punto di vista estetico la tamponatura dei vuoti creati sotto la ferrovia. Questi lavori dureranno almeno due mesi e quindi non potranno essere conclusi prima dell’estate.