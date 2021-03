Candia: nove vittorie per il Rowing, due medaglie per la rappresentativa FIC Liguria

Genova. Weekend ricco di soddisfazioni per il movimento ligure, impegnato a Candia per il Meeting Nazionale per Società. Un appuntamento importante, ad una settimana dai confronti di Piediluco, a certificare la piena attività del canottaggio italiano.

Il Rowing Club Genovese infila una serie importanti di successi: nel singolo 7,20 Allievi C con Nicolò Rossi, nel 4 di coppia Allievi C con Michele Vallarino, Jacopo Pinna, Leonardo De Palma e Edoardo Torre, nel doppio Allieve B2 con Greta Pozzobon e Olivia Lattanzio, nel doppio Esordienti con Giovanni Campdonico e Andrea Cavallero, nel doppio Open con Matilda Bucci e Giacomo Cappannelli, nel 4 di coppia Under 17 con Elisa Pecorella, Martina Sotgia, Giada Pecunia e Giada Bucci, nel singolo over 17 con Ermanno Virgilio, nel 4 di coppia Cadetti con Lorenzo Satta, Lodovico Treccani, Matteo Pozzobon e Andrea Speciale. Aurora Cavolata vince il doppio Esordienti misto Varese.

Simone Zaffanelli e Tommaso Romeo trascinano la Canottieri Sanremo al successo nel doppio Cadetti, specialità in cui anche anche Carlo Alberto e Roberto Strazzulla tagliano il traguardo al primo posto. Arianna Cioni e Manuela Bongiovanni firmano il doppio Master. Carlo Alberto e Roberto Strazzulla “raddoppiano” nel 2 senza Cadetti.

LNI Savona d’oro nel singolo 7,20 Allievi C con Michelangelo Malinconico (doppietta sabato e domenica) e nel 7,20 Allieve B2 con Paola Maria Malinconico (doppietta sabato e domenica). La Canottieri Sampierdarenesi conquista il successo nel singolo 7,20 Cadetti con Jacopo Cappagli, nel doppio Allievi C con Federico Simoncelli e Roberto Terranova e nel singolo Cadetti con Samuele Campestre. Festeggia lo Speranza Pra’ grazie a Giulia Fenu nel singolo Allievi C, a Alice Mantero e Lucia Anna Caterina Cambiaso nel doppio Cadette, a Francesca Brena nel singolo 7,20 Allieve B1.

Affermazione per la Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo Master con Andrea Vincenzi e nell’otto Master con Marta Ardissone. Irene Dominici e Alice Lauletta trionfano nel doppio Allieve C con i colori della LNI Sestri Ponente.

Primo appuntamento del quadriennio per la rappresentativa regionale. Si piazza al secondo posto, dietro la Lombardia, il 4 senza Cadetti composto dai vogatori di Canottieri Sanremo (Carlo Alberto e Roberto Strazzulla) e Canottieri Sampierdarenesi (Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi).

Bronzo per il 4 di coppia Cadette composto dalle vogatrici di Canottieri Santo Stefano al Mare (Arianna Ramella) e Speranza Pra’ (Alice Mantero, Lucia Cambiaso, Anna Beltran Gonzales). I due 4 di coppia Cadetti chiudono quarto, con tre vogatori del Rowing Club Genovese (Matteo Pozzobon, Lorenzo Satta e Andrea Speciale) ed un canottiere di Santo Stefano al Mare (Roberto Gotz), e quinto, con Simone Zaffanelli e Tommaso Romeo (Canottieri Sanremo), Samuele Campestre (Canottieri Sampierdarenesi) e Lodovico Treccani (Rowing Club Genovese).