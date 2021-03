Prosegue il campionato di Serie C Femminile, che vede impegnate Genoa e Campomorone Lady, due compagini che stanno vivendo un’annata molto diversa. Le rossoblù si stanno rivelando la sorpresa della stagione, mentre c’è molta delusione fra le biancoblù, all’ultimo giro probabilmente con questi colori, che hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque, ma anche di saper perdere con chiunque.

Finalmente, però arriva anche una soddisfazione ovvero la netta vittoria, per 3-1 sull’Independiente Ivrea che è una vera e propria boccata d’aria dopo quattro sconfitte di fila. Tre punti pesanti perché consentono alle liguri di ripartire e non restare troppo lontane da quelle davanti, anche se i punti da chi precede ha un vantaggio di 5 punti.

Riparte anche il Genoa che dopo la battuta d’arresto nello scontro diretto con il Pinerolo trova la vittoria in trasferta ad Alessandria. Contro le grigie arriva uno 0-2 maturato solo nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Decisivo il rigore al 75° di Parodi per sbloccare una gara che sembrava avviata verso il segno “x” in schedina. L’Alessandria qui prova la reazione e si gettano in avanti lasciando spazio al contropiede genovese. Al 90° il gol della sicurezza è di Favali che da due passi su assist di Marenco fissa lo 0-2 che tiene le rossoblù in piena corsa per il secondo posto.