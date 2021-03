Campionati regionali di canottaggio domenica sulla Fascia di rispetto di Pra’

Genova. Domenica 7 marzo, nel campo di regata della fascia di rispetto di Genova Pra’, si disputeranno i campionati regionali di canottaggio, con la partecipazione di 300 atleti.

La gara, regionale ma di interesse nazionale, inizierà alle 9 e proseguirà per tutta la giornata nel rispetto della normativa anti contagio e in assenza di pubblico; sarà tuttavia possibile seguire in diretta le diverse fasi della regata cliccando sul link: https://www.youtube.com/channel/UCkwRTz4S_eHCzDitU_xIOMw/videos oppure attraverso i canali social delle società partecipanti.

«Questi campionati regionali sono la prima gara di quest’anno: una ripartenza che è stata resa possibile grazie allo sforzo congiunto di Comune e Federazione Nazionale Canottaggio, con la collaborazione del Comitato Organizzatore Locale e di tutte le società liguri partecipanti – spiega l’assessore e presidente del Comitato Cittadino di Regata Barbara Grosso – sarà una bella giornata di sport che si svolgerà nel campo di regata della fascia di rispetto di Pra’, sede naturale per questo tipo di competizioni».