Genova. Continua il duello a distanza tra il consigliere del Partito Democratico Pippo Rossetti e la giunta regionale guidata dal governatore Giovanni Toti, con il dem che pungola nuovamente il piano vaccinale di Regione Liguria, a poche ore dalla visita del generale Figliuolo.

“Perchè Toti non ha portato né le TV né il commissario al centro vaccini di Voltri? Bucci faceva sicuramente riferimento a questa sede periferica quando ha proposto Genova come modello, Liguria penultima in Italia, nazionale. Invece di spettacolarizzare il lavoro dei sanitari che fanno i vaccini in Fiera – vista mare – e curare la propria immagine, speculando mediaticamente su un momento così drammatico per il nostro paese, Toti dovrebbe garantire una condizione dignitosa per tutti coloro che vanno a fare il vaccino nelle delegazioni e nelle vallate”, scrive Rossetti in un comunicato stampa.

“A Voltri se piove si attende sotto l’ombrello, la cartellonistica non sponsorizzata è sostituita con una scritta di vernice su un muro scrostato – sottolinea – i cittadini del Ponente sopportano stupiti, la loro vaccinazione non vale un’intervista. Non solo abbiamo ancora moltissime scorte di vaccini da consumare e siamo penultimi in Italia, ma siamo anche male organizzati”.