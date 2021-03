Nella serata di mercoledì 3 marzo si è disputato il derby di Genova: tra Genoa e Sampdoria è finita 1 a 1. L’incontro era valevole per la venticinquesima giornata della Serie A, campionato che vede i blucerchiati in decima posizione con 31 punti e i rossoblù tredicesimi a quota 27.

Alessandro Scanziani, ex giocatore di Sampdoria e Genoa, Marco Rossinelli, ex giocatore blucerchiato, Corrado Schiazza, allenatore della Sestrese, e Franco Alinovi, portiere del Pieve Ligure, commentano a caldo la partita, poco dopo il fischio finale. Interviene in trasmissione il tecnico Matteo Solari.