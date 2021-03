Calcio: interrotti definitivamente i campionati a livello territoriale

Con il Comunicato Ufficiale n. 191/A, la FIGC ha deliberato di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile.

Per quanto riguarda l’Eccellenza maschile e femminile e la Serie C1/C di Calcio a Cinque (Comunicato Ufficiale n. 192/A), la Federazione dispone la prosecuzione dei campionati nel rispetto dell’autonomia organizzativa riconosciuta alla LND e secondo i format individuati dai Comitati Regionali LND.

La partecipazione alla prosecuzione dei campionati non è obbligatoria per le società e non sono previste retrocessioni. I club rinunciatari manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria.

I calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie saranno svincolati o potranno essere trasferiti a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 ad altra società che prosegue nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima e del calciatore/calciatrice.

Inoltre, in deroga all’articolo 103 bis delle NOIF, a semplice richiesta della società cedente o del tesserato/tesserata, è consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo per società che non riprendono l’attività nella stagione sportiva 2020/2021.

Infine, con il Comunicato Ufficiale 193/A, la FIGC differisce ulteriormente i termini di tesseramento nell’ambito della LND per la stagione sportiva 2020/2021.