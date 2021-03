Caccia e pesca fuori comune in zona arancione, animalisti contro Toti: “Ordinanza illegittima”

Genova. La Lega Abolizione Caccia “evidenzia, nel silenzio assordante dei prefetti liguri, lo sfregio alle disposizioni statali e l’illegale disparità di trattamento con i ‘normali’ cittadini, che non possono spostarsi per motivi meramente ricreativi da un comune all’altro”.

Lo scrive l’associazione ambientalista stigmatizzando l’ordinanza della Regione Liguria che autorizza a uscire dal proprio comune nei giorni di zona arancione per praticare attività di pesca e caccia anche a fini sportivi.

“La motivazione è che sono attività che si svolgono all’aperto – prosegue la Lac – peccato che sul sito del ministero dell’Interno (Faq e provvedimenti Covid) fosse già stato ribadito che la caccia non può rientrare tra i motivi di necessità per gli spostamenti da un comune all’altro”. In effetti nella sezione dedicata del sito del Governo è scritto che l’attività venatoria è consentita solo all’interno del proprio comune.

“Le norme statali vietano in zona arancione ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità – ricorda la Lac -. Ma per sparare con carabina ai daini, alle femmine e ai piccoli di capriolo , oppure per andare a pesca a scopo ludico, a quanto pare, secondo l’ordinanza regionale, le disposizioni nazionali riguardanti i comuni mortali sono carta straccia da bypassare disinvoltamente. Un provvedimento palesemente illegittimo, che aggiunge una deroga anche per l’allenamento dei cani da caccia”.