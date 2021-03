Bucci ultrafragile ma riceve l’AstraZeneca: “Non so perché ma sono la prova che non bisogna temerlo”

Genova. “Non so perché mi sia stato somministrato un vaccino o un altro, queste sono cose che vengono decise dai medici e bisognerebbe chiederle ai medici, ma sono contento di avere avuto il vaccino AstraZeneca perché in questo modo diamo un messaggio a tutti i genovesi, ovvero che non c’è nulla da temere”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, 61 anni, e che oggi è stato vaccinato in quanto appartenente alla categoria degli ultrafragili, non ha spiegato come mai, nonostante le linee guida ministeriali sconsiglino l’uso del farmaco anglosvedese per gli ultrafragili.

“Se domani sarò ancora vivo – ironizza il sindaco – servirà a rafforzare il messaggio, lo ribadisco, prima ci vacciniamo tutti e meglio è, i cittadini non devono avere alcuna esitazione”. Il sindaco ha poi giudicato positivamente l’organizzazione logistica della somministrazione: “Sono arrivato al centro della Asl 3 cinque minuti prima dell’appuntamento, in un quarto d’ora sono stato vaccinato e tutto ha funzionato bene”.