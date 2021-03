Borgoratti, 12enne investito da un’auto finisce in ospedale

Genova. Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’auto nel primo pomeriggio in via Tanini, sulle alture di Borgoratti, all’altezza del civico 13.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i militi della Croce Gialla. Il giovanissimo ha riportato una sospetta frattura alla caviglia e per questo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Gaslini. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente.