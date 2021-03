‘Genova. ‘Lunch match‘ con portate pesanti, quello che sta per iniziare al Renato Dall’Ara, tra Bologna e Sampdoria, con risvolti pesanti anche per il futuro dei due tecnici, che nonostante le positive classifiche, non stanno godendo del sostegno unanime delle rispettive tifoserie.

Sono 105 i precedenti casa/trasferta, con la bilancia che pende sul rossoblù (41 sconfitte, 32 pareggi ed altrettante vittorie per la Samp, con 131 reti fatte e 140 subite) e il dislivello peggiora, se si raffrontato solo quelle in terra emiliana (solo 8 vittorie e 18 pareggi, a fronte di 26 sconfitte).

A dipingere ulteriormente il quadro di nero, il fatto che la Samp non trova il successo a Bologna dal novembre 2003 (0-1, con gol di Cristiano Doni su punizione, deviata da un difensore), ma come diceva Vujadin Boškov, “Dopo pioggia, viene sole” ed anche Ranieri, in conferenza pre partita, ha espresso la convinzione che “i numeri sono fatti per essere sfatati e speriamo che questo sia l’anno giusto”.

Ecco, questo è il quesito: Riusciranno i blucerchiati ad invertire la rotta negativa contro i petroniani?