Blitz anarchici alla sede Rai: si arrampicano su una tettoia con uno striscione pro detenuti

Genova. Una decina di anarchici hanno manifestato questo pomeriggio davanti alla sede Rai di corso Europa in solidarietà con i detenuti nelle carceri.

Hanno esposto uno striscione davanti alla sede in “solidarietà con i detenuti in lotta”. Un gruppo si è poi arrampicato sulla tettoia della sede che dà su corso Europa esponendo un secondo striscione in solidarietà con Dimitris Koufondinas militante anarchico detenuto in Grecia in sciopero della fame da 53 giorni a cui in questo periodo vengono dedicate manifestazioni di solidarietà ma anche azioni violente in diversi Paesi.

Sul posto la Digos e i carabinieri che li stanno identificando.