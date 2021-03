BIC Genova, colombe pasquali in vendita per sostenere l’attività

Genova. Con la colomba pasquale il BIC Genova cerca le forze per sostenere tutte le sue attività. Un segno di rispetto nei confronti dei tanti atleti che non si sono mai arresi.

Per la Pasqua 2021 tutti gli amici e sostenitori sono invitati a partecipare e compiere un gesto di amore per portare avanti le tante iniziative rivolte allo sport. Prenotando una ColomBIC si sostiene un gruppo di oltre quaranta atleti che tutti i sabato mattina si allenano presso il Don Bosco di Quarto in via Carrara 260.

Il gruppo del basket, invece, formato da circa venti atleti, sta subendo il contraccolpo più grande: la chiusura delle palestre non lascia scampo ma quando il tempo lo permetterà l’attività si sposterà all’aperto.

Gli stop legati alla pandemia hanno colpito duro ma il BIC Genova non molla per nessun motivo perché l’attività fisica per questi ragazzi è troppo importante e chi li sostiene anche solo con l’acquisto di una ColomBIC sa che li sta aiutando con un grande gesto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@bicgenova.it oppure contattare Marco al 3456829308 o Giulio al 3383651250.