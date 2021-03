Basket Pegli, al via la Serie B femminile

Arenzano. Parte sabato 6 marzo il secondo campionato consecutivo di Serie B femminile per il Basket Pegli. L’entusiasmo per la squadra della presidente Antonella Traversa e di coach Marco Costa è alle stelle. C’è grande voglia di tornare a giocare e misurarsi in partite ufficiali.

La rosa delle giocatrici è composta da Federica Arecco, Alessia Barberis, Beatrice Belgrano, Federica Bertini, Linda Bruzzone, Elisa Canale, Beatrice Carta, Alessandra Cotterchio, Angela Frandino, Anna Magno, Laura Monachello, Martina Opletal, Marta Padula, Giada Papiri, Carolina Pastorino, Francesca Torchia, Gaia Vivalda. Lo staff vede impegnati l’allenatore Marco Costa, dagli assistenti Lara Pozzato e Jacopo Oneto, dal preparatore atletico Daniele Bottesi e dal fisioterapista Francesco Caroti.

“L’ossatura del gruppo è composta da molte delle ragazze protagoniste nel 2018 e nel 2019 con i bronzi nazionali Under 14 e Under 16 – spiega la presidente Antonella Traversa -. Il lavoro per la costruzione di un settore femminile non solo quantitativo ma anche qualitativo affonda le radici lontano nel tempo: in questo anno davvero complicato, a causa della pandemia, la dirigenza ha fatto sentire la propria vicinanza a giocatrici e staff affinché si potessero effettuare, in totale sicurezza, gli allenamenti”.

“Ci aspettano sfide importanti che affronteremo con compattezza e, soprattutto, con tanta motivazione – afferma l’allenatore Marco Costa -. L’obiettivo è far crescere le nostre ragazze partita dopo partita”.

Il primo appuntamento sarà al PalaCorradi di Arenzano, sabato alle ore 18,30, contro Castelnuovo Scrivia. A seguire, il Basket Pegli affronterà poi Amatori Savona in trasferta, Torino Teen in trasferta, Bonprix Biellese in casa, Polisportiva Pasta in casa, Torino Young in trasferta e Granda College in casa. Il girone di ritorno inizierà il 2 maggio.