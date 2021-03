Bargagli, carabinieri fermano centauro e scoprono che era su un mezzo rubato

Bargagli. Fermano un uomo a bordo di un motociclo e scoprono che il mezzo era rubato. I carabinieri di Bargagli, nel corso di uno specifico servizio, hanno fermato un 36enne genovese risultato con pregiudizi di polizia.

I militari, dopo aver identificato il conducente, approfondivano gli accertamenti sul mezzo che è risultato rubato la stessa mattinata e la cui denuncia era stata effettuata nello stesso comando stazione.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto e il mezzo restituito al legittimo proprietario. Nel corso della perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi circa di hashish e quindi segnalato amministrativamente per “uso personale di sostanze stupefacenti”. Droga sequestrata.