Genova. Di derby ne ha già vissuti sulla panchina del Genoa, ma sarà il primo con il Ferraris vuoto. Davide Ballardini si prepara per quello di domani indicando, come se fosse uno chef, la ricetta per affrontare la partita: “Di certo non so cucinare – scherza – ma gli ingredienti nel caso specifico sono cuore, testa, gambe, idee chiare, tanta tanta corsa fatta con tempi giusti e spazi giusti, quello che devi metterci insieme alla qualità. Pensiamo di avere ragazzi di grande qualità”.

Il mister è consapevole che “ci sono partite e poi c’è il derby. È la partita delle partite. Io dico delle cose ovvie, ci tieni a far bene sempre, ma qualcosa in più vorresti metterlo nella partita di domani”.

Un peccato non avere il pubblico: “Quando entrerò in campo penserò alle persone che ci vogliono bene e che non posso essere lì con noi a giocare la partita e a condividere momenti difficili. Penso questo. Proverò dispiacere. Sentiamo la responsabilità, ecco e averli lì vicino a noi sarebbe stato diverso”.

Che partita si aspetta Ballardini? “Una bella partita, sia noi sia loro abbiamo dimostrato di sapere fare buone prestazioni, sarà intensa e combattuta e penso che una squadra farà in tutti i modi per prevalere sull’altra, sarà una partita bella, entusiasmante, ricca di agonismo e qualità”.

Per Claudio Ranieri Ballardini riserva belle parole: “Ha tanta esperienza, buon senso e bravura. Io penso al nostro e per quanto ci riguarda abbiamo portato idee, allenamenti e scelte con un rapporto sempre sincero con i giocatori. La tranquillità, come dite voi, è un lusso. La tranquillità è un lusso che ti devi guadagnare ogni giorno: parlare di arrivare e portare serenità non ha senso. Avere un momento di serenità, dopo tutto quello che si è fatto, è un lusso”.