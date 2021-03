Autostrade, incidente sull’A12 in scambio di carreggiata: quattro macchine coinvolte

Aggiornamento ore 9,30 Aspi comunica che l’incidente sarebbe risolto e che la viabilità sta lentamente riprendendo a scorrere normalmente, fatti salvi i disagi legati ai cantieri.

Genova. Un nuovo incidente è avvenuto questa mattina sulle autostrade genovesi, protagoniste in questi giorni della cronaca della nostra città. Ancora una volta nei pressi di uno dei tanti cantieri presenti

L’incidente di questa mattina è avvenuto tra Recco e Nervi, nei pressi di uno scambio di carreggiata della galleria Monte More, coinvolgendo quattro vetture. Nell’incidente sono rimasti ferite tre persone, per fortuna solo lievemente, e solo uno di queste è stata medicata all’ospedale San Martino.

Nella tratta si sono verificata code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. Sulle altre tratte liguri, per il momento, non si registrano particolari situazioni di disagio, salvo i soliti rallentamenti dovuti al cambio di viabilità provvisorio tra la A7 e la A12.