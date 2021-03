Autostrade e barriere antirumore, la petizione dei cittadini: “Comune e Regione ci difendano”

Genova. Gli abitanti della Val Polcevera consegnano al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, e al sindaco di Genova Marco Bucci le quasi seicento firme raccolte dalla petizione scaturita dai pesanti disagi dovuti alla rimozione delle barriere anti rumore dalle tratte urbane dell’A7.

Come raccontato anche su queste pagine, sono decine i caseggiati limitrofi alle carreggiate autostradali nei quartieri di Rivarolo, Certosa e Bolzaneto, caseggiati che negli ultimi mesi sono rimasti esposti al rumore del traffico autostradale e all’inquinamento atmosferico che in qualche modo veniva trattenuto dalle barriere. In pratica centinaia di persone, se non migliaia, da mesi vivono con l’autostrada in casa e con “i tir in camera da letto”, come avevamo documentato con i nostri reportage fatti sul posto prima a Rivarolo, poi a Bolzaneto.

La richiesta portata dalla petizione è quella di far si che le istituzioni locali “facciano la voce grossa con Aspi, difendendo quindi gli interessi della comunità che rappresentano”. Insomma che con “il MIT e Autostrade, a nome dei cittadini, facciano un intervento autorevole, attivo e istituzionale di sollecito, come già avvenne in modo solerte e importante per la ricostruzione del Ponte Morandi“.

Le segnalazioni del disagio dei cittadini, oltre che da Genova-Rivarolo, Certosa e Bolzaneto, stanno pervenendo al gruppo “Barriere antirumore” anche da altri quartieri: Sestri Ponente, Pegli, Palmaro, Pra e Sestri Levante, alcuni in attesa di aggiornamenti da ben 30 anni. Le firme a sostegno della petizione saranno consegnate al Presidente e al Sindaco richiedendo convocazione, anche in remoto, per esporre verbalmente il disagio e le comprensibili richieste dei cittadini ormai esasperati.

LA SITUAZIONE IN VIA CAMBIASO A RIVAROLO



IL DISAGIO DI BOLZANETO



L’ODISSEA DI PALMARO