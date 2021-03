Arenzano. Una gru è intenta a recuperare una Fiat Panda rossa vecchio modello sulla spiaggia che costeggia il lungomare di Arenzano. Le foto si diffondono sui social, sembra il seguito di un grave incidente con l’auto finita in mare dopo un drammatico volo. Ma sul posto non ci sono mezzi di soccorso. Del resto non ce ne sarebbe stato bisogno.

Si tratta per fortuna del set cinematografico della fiction Blanca, trasmessa prossimamente sui canali Rai e prodotta dalla società Lux Vide con la regia di Jan Maria Michelini e Maria Chiara Giannetta (la capitana di Don Matteo) come protagonista.

Già nelle scorse settimane la troupe aveva girato alcune scene a Certosa, poi le riprese si sono spostate in centro e nella zona portuale di Genova. Per questa scena, che evidentemente appartiene a qualche episodio tragico, è stata scelta la località rivierasca del Ponente. E nei prossimi giorni potrebbero esserci altre sorprese.

A rassicurare tutti, oltre al sindaco Luigi Gambino che ha confermato trattarsi di riprese cinematografiche, è stata la pagina Facebook Arenzano Turismo che ha diffuso alcune delle foto che pubblichiamo. “Nell’attesa di vedere Arenzano sul piccolo schermo, abbiamo avuto qualche anteprima nonostante il set blindatissimo. Alla vista della macchina in mare si è creato il panico da parte di alcuni che temevano che qualcuno si fosse fatto male… per fortuna è solo cinema”.