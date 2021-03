Atletica leggera, lutto per la morte di Alda Roncoroni

Genova. Il Gruppo Giudici Gare ligure perde un’altra figura storica, questa volta del Gruppo di Genova. È mancata Alda Roncoroni, una vita dedicata all’atletica leggera.

Prima valida atleta, poi insegnante di educazione fisica coinvolgendo decine di alunni nella pratica dell’atletica leggera ed infine onnipresente e preparata giudice di gara.

“Quando Alda era in campo la giuria corse era in una botte di ferro e, per tutti i colleghi che passavano dal tavolino durante le tante ore in campo, c’era sempre una caramella di Alda che li aspettava – lo ricordano dal Comitato regionale Fidal Liguria -. Il Comitato regionale e tutti i giudici della Liguria si stringono intorno alla famiglia“.