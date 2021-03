Atletica, il CUS Genova porta a casa due medaglie “nazionali” e due “regionali”

Ottimo bilancio per il CUS Genova alle finali dei Campionati Italiani Invernali di lanci lunghi a Molfetta. Due medaglie di bronzo per Ilaria Marasso e Davide Costa (foto), guidati da Valter Superina, ed entrambe ottenute nel lancio del martello categoria under 20.

Marasso è stata capace di conquistare il podio grazie a un ultimo lancio di 50,95 metri. Costa, dal canto suo, ha ottenuto il terzo posto con la misura di 64,60 m nonostante un improvviso infortunio che ne ha influenzato la prestazione. Buona prestazione a Molfetta anche di Sofia Intili, allenata da Francesco Caciuttolo e settima nel lancio del giavellotto con la misura di 36,38 m.

Dominio di Federica Baldini nella seconda fase dei Campionati Regionali di Cross Corto femminile a Ronco Scrivia. Podio per due terzi biancorosso grazie anche al terzo posto della cussina Luisa Pareto. Per quanto riguarda gli altri risultati di Ronco, terzo posto per Emanuele Ferrari nella categoria allievi e quarto posto per Filippo Scudieri nella categoria juniores. La squadra maschile juniores conquista così la terza posizioni della classifica a squadre. Buona prova per Giorgia Crovetti tra le juniores e buon settimo posto nella 10 km senior di Andrea Morando.