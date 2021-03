Associazione Bocciofila Genovese: Angelo Serra nuovo presidente

Genova. Sabato 6 e domenica 7 marzo si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio direttivo della Associazione Bocciofila Genovese.

“Un ringraziamento particolare e doveroso al presidente uscente Salvatore De Marchi (per tutti Cia) per il lavoro svolto nei mandati precedenti con grande impegno e attaccamento alla società” dichiara la nuova dirigenza.

Sulle risultanze delle elezioni il nuovo Consiglio direttivo riunitosi il giorno 9 marzo ha poi deliberato le nuove cariche societarie.

Ecco nel dettaglio. Presidente: Angelo Serra. Vicepresidente: Franco Verteramo. Segretario: Serena Sacco. Consiglieri: Valentina Petulicchio, Antonio Biggi, Matteo Saettone, Enrico Canepa, Giacomo Rigalza, Matteo Arnaldi.

Per il Collegio dei Provibiri sono stati eletti Giuseppe Cevasco, Vittorio Fasce, Antonio Cuccurese. Per il Collegio dei Sindaci: Filippo Ballrino, Silvano De Dominici, Roberto Gianni.

“Il nuovo consiglio si prefigge di portare avanti come nel passato questa gloriosa e centenaria Associazione nello splendore che l’ha sempre contraddistinta – afferma il nuovo presidente Angelo Serra -. I risultati sportivi conseguiti in passato si cercheranno di ripetere in questo mandato che culmina con il 2024 in cui a Genova nell’ambito delle manifestazioni di ‘Genova Capitale Europea dello Sport’ cercheremo di avere un ruolo primario importante”.

Il Consiglio si prefigge all’interno delle proprie strutture di organizzare sempre più manifestazioni che possano coinvolgere i soci con gare e feste sociali per rendere l’ambiente sempre più luogo di aggregazione. “Non ultimo si proverà a rendere stabile la situazione economica con nuove idee ed iniziative che le ultime vicende dovute alla pandemia del Covid-19 hanno reso la situazione critica” conclude Serra.