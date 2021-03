Tra oggi, sabato 6 marzo, domani, domenica 7 marzo, e lunedì 8 marzo si disputa la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Oggi alle ore 15 lo Spezia affronterà il Benevento; domani alle ore 12,30 il Genoa sarà ospite della Roma e alle 18 la Sampdoria riceverà il Cagliari.

I tecnici David Sassarini e Paolo Mazzocchi, con gli interventi delle giornaliste Candida Principe, che segue il Benevento per Emozioni in Rete, e Lucia Anselmi, direttamente dal Picco della Spezia, commentano notizie, formazioni e curiosità della giornata, in particolare relativamente alla partita degli aquilotti.