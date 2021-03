Artistic​ Roller Team: le squadre Platinum e Silver si confermano campionesse regionali

Genova. Il pattinaggio artistico torna in pista. Domenica 14 marzo si è svolto, a Novara, il campionato interregionale Fisr per gruppi di pattinaggio spettacolo.​

Nella competizione due squadre dell’Artistic​ Roller Team di Genova hanno ottenuto il titolo di campione regionale (Platinum e Silver) ed una di vicecampione regionale (Ottanio).

Ci racconta la gara Nicoletta D’Agostino, dirigente della società ligure: “Da più di un anno non si svolgevano gare di Pattinaggio per gruppi. Della giornata di ieri mi rimarrà il ricordo dell’atmosfera surreale di un palasport deserto. Quando i nostri atleti scendevano in pista, tutta la loro tensione e i loro timori mi arrivavano fortissimi e mi sentivo gli occhi lucidi. Applaudire è il primo istinto, ma un applauso di due persone non ha nessun effetto liberatorio.​ Poi finalmente parte la musica e la magia che questo sport sa creare sconfigge tutte le paure!”.

Nicoletta passa poi alla parte più tecnica e agonistica: “Adesso ripartiamo da dove ci eravamo dovuti fermare un anno fa. Le squadre Platinum e Silver si sono confermate campioni regionali e sono qualificate per il campionato italiano. Era andata così anche nel 2020, ma poi l’appuntamento è saltato.​ In più c’è stato l’esordio in una competizione di Federazione per il nuovo gruppo Ottanio. Le ragazze sono andate forte, ma erano nella stessa categoria di Silver ed hanno perso il derby coi loro compagni più esperti. Però hanno fatto una ottima gara e, nelle mani di coach Marchitelli, sono certa che cresceranno perché​ sono il gruppo più giovane, con grandi margini di miglioramento”,

Infine, uno sguardo al futuro. “I campionati nazionali sono programmati per fine aprile a Conegliano Veneto. Ieri ho visto una buona organizzazione che ha applicato i protocolli con severità e anche buonsenso. Spero che anche nelle altre regioni sia filato tutto altrettanto liscio e possiamo confidare che queste esperienze portino a svolgere in sicurezza il resto della stagione agonistica – conclude Nicoletta D’Agostino -. Noi siamo carichi e ci faremo trovare pronti”.

Nella foto sopra: il gruppo Silver

Il gruppo Platinum

Il gruppo Ottanio