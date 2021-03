Arriva la conferma: Curcio e Figliuolo lunedì a Genova per inaugurare l’hub alla Fiera

Genova. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il generale Paolo Francesco Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, saranno a Genova lunedì 29 marzo per l’inaugurazione dell’hub per i vaccini alla Fiera di Genova. Lo ha confermato nel pomeriggio il presidente Giovanni Toti durante un sopralluogo nella struttura.

“Li abbiamo invitati e ci hanno confermato, sono molto contento di vedere sia il generale Figliuolo e Fabrizio Curcio che è un vecchio amico della protezione civile della Liguria. Sono contento che riconoscano il nostro impegno, venendo a dare il calcio d’inizio”, ha commentato Toti.

L’hub sarà operativo a partire da lunedì con 1.500 dosi di vaccino al giorno per 75-79enni e pazienti ultrafragili. All’interno opereranno sia i medici dell’Asl3 sia quelli della sanità privata. L’obiettivo è arrivare nei giorni successivi a 2mila dosi al giorno.

“Da lunedì questo diventerà uno dei principali hub della Liguria – ha aggiunto Toti -. Aumenterà la nostra capacità vaccinale secondo il piano che abbiamo predisposto, che prevede oltre 45mila dosi alla settimana, e poi crescere ancora per le necessità che ci saranno. È un hub che potenzialmente può arrivare a molte migliaia di vaccini al giorno lavorando sulle 24 ore. Partirà comunque con 2mila vaccini al giorno per crescere non appena le disponibilità di vaccini ce ne daranno la possibilità. Avrà un gemello alla Spezia, c’è già al Palacrociere di Savona con ottimi risultati di performance”.

“Mentre andiamo a esaurire gli ultraottantenni, verso i quali abbiamo voluto portare i vaccini più vaccini a casa, con una politica a km zero aprendo moltissimi centri vaccinali in tanti posti della Liguria, oggi che passiamo ai grandi numeri e dobbiamo accelerare ci dotiamo di hub in grado di fare potenzialmente 5mila vaccini tutti i giorni, quindi aumentare l’offerta in modo straordinario. Lo spazio c’è, la capacità logistica anche, le capacità cliniche ci sono tutte, quindi partiamo e ne sono orgoglioso”, ha concluso.