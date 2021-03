Arenzano, cade da una scala alta tre metri: 50enne grave al San Martino

Arenzano. E’ stato portato in condizioni gravi, in codice rosso, un uomo intorno ai 50 anni caduto da una scala mentre si trovava in una casa.

I fatti sono accaduti stamani, dopo le 10, ad Arenzano, nel ponente genovese. L’uomo è precipitato da un’altezza di tre metri mentre stava compiendo alcuni lavori edili. Non si sa se abbia perso l’equilibrio o se si sia sentito male prima di cadere.

Sul posto i medici del 118 e l’elisoccorso che dopo essere atterrato nel giardino di villa Figoli ha trasportato il paziente al nosocomio cittadino. Presenti anche i volontari della Croce di Sciarborasca e della Croce Rossa di Arenzano oltre a carabinieri e polizia locale.