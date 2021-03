Arco nudo: Cinzia Noziglia campionessa d’Italia

Zoagli. Finali individuali combattute e spettacolari alla Fiera di Rimini. dove si è disputata la prima giornata di gare del 48° campionato italiano indoor.

La giornata è stata interamente dedicata alla divisione Arco nudo ed è stata contraddistinta anche da un record mondiale Juniores e da un primato europeo Senior sulle 60 frecce a 18 metri.

L’azzurra Cinzia Noziglia, in forza alle Fiamme Oro, con i suoi 542 punti migliora di 4 lunghezze il suo precedente record europeo, realizzato lo scorso anno sempre ai Tricolori indoor di Rimini. L’atleta ligure, che in carriera vanta la vittoria ai World Games e numerosi altri allori internazionali, ha conquistato il suo primo titolo italiano assoluto nella specialità indoor battendo in finale Elisa Macconi del Kappa Kosmos Rovereto. L’arciera del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, dopo aver battuto agli ottavi Alessandra Tessari 6-2, ai quarti Giulia Francesca Speziani 6-0 e in semifinale Federica Rampa con un altro 6-0, ha condotto fin dall’inizio la finalissima andando a prendersi l’oro con un perentorio 7-1.

Elisa Macconi aveva raggiunto la finale superando agli ottavi Adriana Corti 6-2, ai quarti Elga Etzi dopo lo spareggio 6-5 (9-8) e in semifinale Bianca Cristina Pratesi per 7-1.

Il bronzo se lo aggiudica invece Federica Rampa (Arcieri delle Alpi) superando 6-2 la Pratesi (Gruppo Arcieri Cosmos).