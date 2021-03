Anziano muore in mezzo alla strada, shock a Portello tra i passanti

Genova. Ha iniziato ad accusare un malore, che poi si è rivelato fatale, ha provato a chiedere aiuto ad alcuni passanti ma non c’è stato nulla da fare.

Shock in piazza Portello, nel tardo pomeriggio di oggi, dove un uomo di 87 anni è morto per cause naturali. Molte persone si sono fermate per capire cosa stesse accadendo.

Sul posto l’intervento di automedica del 118 e dei militi di una pubblica assistenza, ma il loro intervento non è stato utile a salvare la vita dell’anziano, che era già morto al loro arrivo.