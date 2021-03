Anna Del Vigo confermata alla presidenza del Comitato ligure della Federvolley

Genova. L’assemblea regionale delle società pallavoliste della Liguria ha eletto Anna Del Vigo quale presidente per il prossimo quadriennio del Comitato ligure della Federvolley. Una conferma per Del Vigo che, grazie al 78% dei voti, ha superato lo sfidante Giorgio Parodi.

Nuovi consiglieri sono stati eletti Renzo Grippino (Pallavolo San Giovanni Spezia), Flavio Federici (Moneglia-Villaggio), Sabrina Grassi (Cus Genova), Alessandro Cartasso (Santa Sabina), Daniele Lavagna (Beach) e Luigi Morganella (Nuova LPS). Confermati i revisori dei conti Rossalba Cucchia e Michele Gay.

Adriano Bilato, vicepresidente nazionale della Federvolley, ha presieduto l’assemblea che si è tenuta al PalaDiamante di Genova. “Sono molto contenta per un risultato così netto che premia l’impegno profuso in questi anni – le prime parole di Anna Del Vigo -. È un premio soprattutto alla mia lunga storia di passione e impegno. Il nuovo consiglio è rinnovato e ci sono dirigenti con stimoli importanti. Cercheremo di portare i cambiamenti dove servono e sempre con lo spirito di servizio che ci contraddistingue. Le società hanno apprezzato e votato l’esperienza e soprattutto il saper lavorare di squadra. Siamo al servizio delle società e dobbiamo fare tutto il possibile per farle crescere”.

Le sfide non mancano, soprattutto in questo momento storico. “Dobbiamo riuscire a portare a termine la stagione in una fase così difficile. Dalla Fipav nazionale sono arrivate buone notizie. Faremo tornare in palestra le squadre della Serie D regionale, così come le Divisioni e anche i più piccoli dalla Under 12 fino al S3”.

Il nuovo Comitato Fipav della Liguria garantisce una grande rappresentatività di tutto il territorio: “Ci sono due consiglieri per ogni Comitato di zona, proprio come auspicavano le società. Cercheremo di non deludere le aspettative. Posso dire che oggi ha vinto la vera pallavolo. Dedicheremo ancora più impegno al tema dell’impiantistica”.

Il quadro dirigenziale del volley ligure si completa così, dopo la conferma di Franco Bocchia a presidente del Comitato Levante e Matilde Falco in quello del Ponente. Per il Comitato Liguria Centro è stato eletto all’unanimità nuovo presidente Paolo Bassi. Raccoglie l’eredità dallo storico presidente Mauro Piccazzo. Il comitato sarà composto da Tiziana Piano, Roberto Maragliano, Antonio Morelli e Barbara Cadei.

Nella foto: il vicepresidente nazionale della Fipav, Adriano Bilato, al fianco di Anna Del Vigo, rieletta alla presidenza del Comitato ligure.