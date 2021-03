Anche a Fegino arriva la panchina rossa contro la violenza sulle donne

Genova. Anche a Fegino, all’interno dei giardini Montecucco, arriva la panchina rossa contro la violenza sulle donne.

A dipingerla ci hanno pensato il comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino il circolo culturale Fegino e alcuni abitanti.

“La panchina rossa anche in un quartiere di una periferia della periferia è un simbolo di vicinanza di sostegno e di presenza contro la violenza sulle donne – dice Antonella Marras – un segno che deve essere vicinanza e rivendicazione di libertà, lavoro , reddito e servizi, che deve essere condanna di retaggi sessisti, discriminatori propri di una società patriarcale, maschilista e spesso misogina. Per questo anche a Fegino diciamo alle donne che non sono sole”.