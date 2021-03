Alitalia, Rixi: “La Lega crede nel rilancio ma il fattore tempo è decisivo”

Roma. “La Commissione Trasporti ha espresso il suo parere sul piano industriale di Italia Trasporto Aereo, il governo e la Lega credono nel rilancio di Alitalia. La newco deve decollare prima dell’estate con discontinuità, sostenibilità economica e orientamento del mercato”. Lo dice in una nota Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente della Commissione Trasporti.

“Allo sviluppo del settore cargo dovrebbe essere dedicata una specifica parte del piano industriale consolidando la presenza italiana su un mercato oggi appannaggio di compagnie straniere” aggiunge Rixi.

“Il governo intanto lavora per attenuare l’impatto sociale di una struttura più snella. Bisogna far presto e bene per tornare con una compagnia di bandiera che possa crescere puntando molto sulla naturale vocazione al turismo. Il fattore tempo è decisivo – conclude il deputato – senza ripetere gli errori del passato”.