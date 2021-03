Albaro, scooter si schianta contro un’auto: 30enne gravissimo al San Martino

Genova. Un terribile incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Giordano ad Albaro, dove uno scooter si è scontrato contro un’auto in transito. Ad avere la peggio il centauro, un trentenne, le cui condizioni sono apparse da subito molti critiche.

Sul posto immediato l’intervento dei medici del 118, che hanno immobilizzato il giovane, per poi portarlo d’urgenza al pronto soccorso del San Martino di Genova dove è stato ricoverato in codice rosso a causa dei tanti traumi riportati durante la caduta. La prognosi è al momento riservata.

La polizia locale ha fatto tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’accaduto: al momento non è chiaro se ci siano delle responsabilità specifiche di uno dei due autisti o se siano subentrate altre cause.