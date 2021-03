Al distributore H24 per “comprare le medicine”: in auto una mazza da baseball, denunciato

Genova. Gli agenti delle volanti lo hanno “pizzicato” al distributore di Genova Ovest all’una di notte, in compagnia della fidanzata 19enne.

Lui, un genovese di 39 anni, ha cercato di giustificare la sua presenza dicendo di dover comprare delle medicine.

Sottoposti a controllo la coppia è stata sanzionata per inosservanza al decreto anti Covid-19. Inoltre il 39enne, trovato in possesso di una mazza da baseball, è stato denunciato anche per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.