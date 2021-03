Agganciato da un camion in via Delle Fabbriche, grave pedone

Genova. Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11 in via Delle Fabbriche, a Voltri, nel ponente genovese.

Secondo le prime informazioni un camion ha “agganciato” un pedone trascinandolo per diversi metri. La persona ferita si è procurata diverse contusioni.

Soccorsa dai militi della Croce di Voltri è stata immobilizzata e trasportata d’urgenza, ma cosciente, all’ospedale San Martino. Codice rosso, per il pedone, la classificazione più grave.