A tu per tu con mister Augusto Podestà

A tu per tu con mister Augusto “Gugu” Podestà, ex calciatore ed ora allenatore. Da giocatore ha indossato le maglie di Entella, Cavese, Juve Domo, Pro Vercelli, Vogherese, Bagheria, Lavagnese, Rivasamba, Caperanese, Lames, Leivi, Real Deiva, Cicagna. Nella stagione 2003/04 ha iniziato ad allenare nell’Entella, poi è divenuto coordinatore tecnico del settore giovanile della Lavagnese, quindi è stato collaboratore di mister Celestini a Lavagnese, Sestri Levante ed Entella. In seguito è passato al Genoa, nello staff tecnico della Primavera e poi come osservatore della prima squadra. Quest’ultimo ruolo lo ha ricoperto anche nello Spezia, quindi ha fatto il consulente per un’agenzia di procuratori. Infine, allenatore della Rivarolese, dell’Argentina e direttore sportivo del Sestri Levante.

Augusto “Gugu” Podestà, classe 1970, ci racconta le tappe più significative della sua carriera, tra aneddoti ed emozioni vissute sul campo, e ci parla del suo modo di vivere ed interpretare il calcio.